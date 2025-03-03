Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar oruçlarını tutmaya başladılar. Ramazan'da yanıtı en çok merak edilen soruların başındaSerum orucu bozar mı? sorusu geliyor. Peki, Serum orucu bozar mı?

ORUCU BOZAN HALLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

SERUM ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, damar yoluyla verilen serum, orucu bozan fiiller arasında yer alır. Çünkü serum, vücuda sıvı ve besin takviyesi sağlayarak, açlık ve susuzluğu gidermeye yardımcı olur. Bu nedenle, oruçlu bir kişi serum alırsa, o gün oruç tamamlanmış sayılmaz ve bir gün kaza edilmesi gerekir.