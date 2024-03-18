Sertif Gökçe kimdir? CHP Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Kocaeli Derince Belediye Başkan adayı ise Sertif Gökçe. Sertif Gökçe nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SERTİF GÖKÇE KİMDİR?

Sertif Gökçe, 12 Mart 1972 tarihinde Ardahan'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamlamıştır. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve avukatlık stajını tamamladıktan sonra 1998 yılından itibaren Kocaeli Barosu'nda serbest avukat olarak mesleğini sürdürmektedir.

Baro Yönetim Kurulu üyeliği ve Baro Başkan Vekilliği gibi önemli görevleri üstlenmiştir. Ayrıca, 2014-2018 yılları arasında Kocaeli Baro Başkanlığı yapmıştır. CHP'de Gençlik Kolları Derince ve İl yönetimlerinde görev almıştır.

Çeşitli sivil toplum örgütleri, demokratik kitle kuruluşları ve spor kulüplerinde aktif görevler üstlenmiştir. Ayrıca yerel gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. Evlidir ve iki çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kocaeli İli, Derince İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.