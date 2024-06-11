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Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'la olan ilişkileri hakkında ne söyledi? Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık sevgili mi?

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Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, sevgilisi olduğu iddia edilen Zeynep Bastık hakkında konuştu. Tütüncü, Bastık ile olan ilişkisi hakkında detayları paylaşırken, ikilinin sevgili olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'la olan ilişkileri hakkında ne söyledi? Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık sevgili mi?

Geçtiğimiz yaz Alican Ayyıldız ile ilişkisini bitiren Zeynep Bastık, gönlünü oyuncu Serkay Tütüncü'ye kaptırdı. Kenan Doğulu'nun doğum gününde öpüşürken görüntülenen çiftte Tütüncü'nün yaptığı açıklama kafaları karıştırdı. Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık sevgili mi merak ediliyor. Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'la olan ilişkisi hakkında ne söyled?

SERKAY TÜTÜNCÜ, ZEYNEP BASTIK'LA OLAN İLİŞKİSİ HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Bir davete katılan Serkay Tütüncü, Muhabir Online muhabirinin Zeynep Bastık'ı sorması üzerine "Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, yakın arkadaşlarımızı tanıştırıyoruz" ifadelerini kullandı. Bastık da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ortada net bir şey yok, tanıma aşamasındayız" demişti.

Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'la olan ilişkileri hakkında ne söyledi? Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık sevgili mi?

SERKAY TÜTÜNCÜ VE ZEYNEP BASTIK SEVGİLİ Mİ?

Survivor ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve yarışmadan sonra birçok dizi ile film projesinde yer alan Serkay Tütüncü, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde rol alıyor.

Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'la olan ilişkileri hakkında ne söyledi? Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık sevgili mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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