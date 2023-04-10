2023 seçimlerine kısa zaman kalmasıyla beraber vatandaşlar partilerin milletvekili aday listelerini araştırıyor. AK Parti, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Merak edilen isimler arasında ise Serkan Ramanlı yer alıyor. Peki, Serkan Ramanlı kimdir? Serkan Ramanlı hangi partiden aday? Serkan Ramanlı nereden aday oldu?

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Serkan Ramanlı hakkında merak edilenler arama motorlarında aratılıyor. Merakla beklenen Ak Parti'de milletvekili aday listesi açıklandı. AK Parti listelerinden Batman'da 2'nci sırada olan ve ismini sıklıkla duyduğumuz isimler arasında yer alan Serkan Ramanlı kimdir? Serkan Ramanlı hangi partiden aday? Serkan Ramanlı nereden aday oldu?

SERKAN RAMANLI KİMDİR?

Serkan Ramanlı, 1980 yılında Batman'da doğmuştur. Van 100 Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Serkan Ramanlı, Hüda Par'da siyaset yaparken avukatlık görevini yerine getirmeye de devam ediyor.

2018 seçiminde HÜDA PAR İstanbul Milletvekili adayı olan isim evli ve iki çocuk babası.

SERKAN RAMANLI HANGİ PARTİDEN ADAY?

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti listesinde Batman'da 2. sırada yer almaktadır.