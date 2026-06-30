Şerife Güzel'den CHP kulisi: '60 milletvekili Anadolu Birliği Partisi'ne geçebilir'

CHP'DE YENİ PARTİ İDDİALARI

Programda CHP'deki son gelişmeleri değerlendiren Şerife Güzel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanları ve teşkilatlara yönelik ihraç kararlarını sürdürdüğünü, Özgür Özel'in ise saha çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Güzel, kulislerde Anadolu Birliği Partisi'nin kuruluş hazırlıklarında somut aşamaya gelindiğinin konuşulduğunu belirterek, Özgür Özel'le birlikte yaklaşık 60 milletvekilinin bu partiye geçebileceği yönünde iddiaların dile getirildiğini aktardı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASI GÜNDEMDE

Güzel, programda Terörsüz Türkiye Yasası hazırlıklarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Düzenleme üzerinde titiz bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Güzel, yasa teklifinin 15 Temmuz sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulabileceği yönünde kulis bilgileri bulunduğunu ifade etti.