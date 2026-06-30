Haberler

Şerife Güzel'den CHP kulisi: "60 milletvekili Anadolu Birliği Partisi'ne geçebilir"

Şerife Güzel'den CHP kulisi: '60 milletvekili Anadolu Birliği Partisi'ne geçebilir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel Haberler.com ekranlarında, CHP'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Güzel, yeni parti iddialarına ilişkin kulis bilgilerini paylaşırken, Terörsüz Türkiye Yasası'nın da 15 Temmuz sonrasında Meclis'e sunulabileceğini söyledi.

CHP'DE YENİ PARTİ İDDİALARI

Programda CHP'deki son gelişmeleri değerlendiren Şerife Güzel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanları ve teşkilatlara yönelik ihraç kararlarını sürdürdüğünü, Özgür Özel'in ise saha çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Güzel, kulislerde Anadolu Birliği Partisi'nin kuruluş hazırlıklarında somut aşamaya gelindiğinin konuşulduğunu belirterek, Özgür Özel'le birlikte yaklaşık 60 milletvekilinin bu partiye geçebileceği yönünde iddiaların dile getirildiğini aktardı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASI GÜNDEMDE

Güzel, programda Terörsüz Türkiye Yasası hazırlıklarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Düzenleme üzerinde titiz bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Güzel, yasa teklifinin 15 Temmuz sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulabileceği yönünde kulis bilgileri bulunduğunu ifade etti.

Gamze Tamer
Gamze Tamer
Haberler.com
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Isparta'daki 113 yıllık gizem çözüldü: 'Küçük Tapınak'ın Tanrıça Hekate'ye ait olduğu anlaşıldı

Şehirdeki 113 yıllık gizem çözüldü!
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cansız bedenini saklarken can verdi

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini saklarken can verdi
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler
Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız

Özgür Özel'den tarihi rest! İlk kez bu kadar yüksek sesle dile getirdi
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu