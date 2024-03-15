Şerif Kılağuz kimdir? MHP Samsun Asarcık Belediye Başkan Adayı Şerif Kılağuz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Samsun Asarcık Belediye Başkan Adayı Şerif Kılağuz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Şerif Kılağuz kimdir? MHP Samsun Asarcık Belediye Başkan Adayı Şerif Kılağuz nereli? Detaylar haberimizdedir…

01 Haziran 1979 tarihinde Asarcık'ın Gökgöl Köyü'nde doğdu. İlkokulu 1988 yılında, ortaokulu 1993 yılında ve Asarcık Lisesini de 1996 yılında bitirdi. 1996 yılında inşaat sektöründe iş hayatına atıldı. 2003 yılında Kazakistan da çalışmaya başladı. Halen Kazakistan da inşaat - taahhüt işleri yaptı. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri bulunuyor. Asarcıkspor Kulübünü kurdu, 2009 Mahalli Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden İl Genel Meclis Üyesi adayı oldu. 30 Mart 2014 Mahalli Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Asarcık Belediye Başkanı seçildi. Şerif Kılağuz, evli ve 3 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Samsun İli, Asarcık İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştu.