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Şerif Kılağuz kimdir? MHP Samsun Asarcık Belediye Başkan Adayı Şerif Kılağuz kaç yaşında, nereli?

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MHP Samsun Asarcık Belediye Başkan Adayı Şerif Kılağuz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Şerif Kılağuz kimdir? MHP Samsun Asarcık Belediye Başkan Adayı Şerif Kılağuz kaç yaşında, nereli?

Şerif Kılağuz kimdir? MHP Samsun Asarcık Belediye Başkan Adayı Şerif Kılağuz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Samsun Asarcık Belediye Başkan Adayı Şerif Kılağuz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Şerif Kılağuz kimdir? MHP Samsun Asarcık Belediye Başkan Adayı Şerif Kılağuz nereli? Detaylar haberimizdedir…

ŞERİF KILAĞUZ KİMDİR?

01 Haziran 1979 tarihinde Asarcık'ın Gökgöl Köyü'nde doğdu. İlkokulu 1988 yılında, ortaokulu 1993 yılında ve Asarcık Lisesini de 1996 yılında bitirdi. 1996 yılında inşaat sektöründe iş hayatına atıldı. 2003 yılında Kazakistan da çalışmaya başladı. Halen Kazakistan da inşaat - taahhüt işleri yaptı. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri bulunuyor. Asarcıkspor Kulübünü kurdu, 2009 Mahalli Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden İl Genel Meclis Üyesi adayı oldu. 30 Mart 2014 Mahalli Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Asarcık Belediye Başkanı seçildi. Şerif Kılağuz, evli ve 3 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Samsun İli, Asarcık İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştu.

Şerif Kılağuz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Samsun Asarcık Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi Şerif Kılağuz Asarcık Samsun Gündem Politika Haberler

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