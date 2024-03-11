Serhad Özdamar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Yenimahalle Belediye Başkan adayı Serhad Özdamar kaç yaşında, nereli?
Serhad Özdamar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Yenimahalle Belediye Başkan adayı Serhad Özdamar kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Ankara- Yenimahalle Belediye Başkanı adayı olan Serhad Özdamar araştırılıyor. Özdamar'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor.
Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Yenimahalle Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Serhad Özdamar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Yenimahalle Belediye Başkan adayı Serhad Özdamar kaç yaşında, nereli?
SERHAD ÖZDAMAR KİMDİR?
Serhad Özdamar, Zafer Partisi'nin Ankara- Yenimahalle Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.