Sergen Yalçın istifa etti mi? SON DAKİKA! Sergen Yalçın Beşiktaş'tan neden ayrıldı?

Süper Lig’de sezonun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğuna ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Sezonu dördüncü sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekipte, teknik direktör Sergen Yalçın’ın geleceğiyle ilgili belirsizlik kritik bir zirvenin ardından yeni bir boyut kazandı. Peki, Sergen Yalçın istifa etti mi? Sergen Yalçın Beşiktaş'tan neden ayrıldı? Detaylar haberimizde.

SERGEN YALÇIN İSTİFA ETTİ Mİ?

Gelen son kulis bilgilerine göre, Sergen Yalçın ile kulüp yönetimi arasında yapılan zirve sonrası ayrılık ihtimali ciddi şekilde gündeme geldi. Özellikle taraftar tepkilerinin arttığı bir dönemde gerçekleşen bu görüşme, “istifa mı etti?” sorularını da beraberinde getirdi.

Kulüp kaynaklarından henüz resmi bir doğrulama yapılmazken, Beşiktaş’ta (Beşiktaş JK) teknik direktörlük geleceğine dair belirsizlik sürüyor. Yönetimin kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TAN NEDEN AYRILDI?

Beşiktaş’ta sezon boyunca yaşanan puan kayıpları, istikrarsız performans ve kritik maçlarda alınan sonuçlar teknik ekibin üzerindeki baskıyı artırdı. Özellikle sezonun son bölümünde yaşanan düşüş, yönetim ile teknik heyet arasındaki görüş ayrılıklarını belirgin hale getirdi.

Son iddialara göre, Sergen Yalçın tesislerde kulüp başkanı Serdal Adalı ile bir araya gelerek geleceği hakkında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede, karşılıklı değerlendirmeler sonucunda ayrılık kararının gündeme geldiği ifade ediliyor.

Özellikle Türkiye Kupası’nda Konyaspor karşılaşmasının ardından artan taraftar tepkileri, süreci hızlandıran unsurlar arasında gösteriliyor. Yönetim ve teknik ekip arasındaki sportif hedef uyumsuzluğu da ayrılık kararında etkili olduğu öne sürülen başlıca nedenler arasında yer alıyor.

Dilara Yıldız
