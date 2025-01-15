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Serenay Sarıkaya olayı nedir? Serenay Sarıkaya Ayşe Barım olayı ne oldu?

Serenay Sarıkaya olayı nedir? Serenay Sarıkaya Ayşe Barım olayı ne oldu?
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Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım, haklarında ortaya atılan iddiaları kesin bir dille reddetti ve hukuki süreç başlattıklarını açıkladılar. Konuya dair gelişmeler, kamuoyu ve medya tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Serenay Sarıkaya olayı nedir? İşte detaylar!

Son dönemde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım, sektördeki tekelleşme iddialarıyla gündeme geliyor. İddialara göre, Barım'ın sadece kendi belirlediği isimlerin ünlü olabilmesi için yolları açtığı ve kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülüyor. Serenay Sarıkaya olayı nedir sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Serenay Sarıkaya olayı nedir? Detaylar haberimizde...

SERENAY SARIKAYA İFADE VERDİ Mİ?

Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Serenay Sarıkaya basın mensuplarının 5 milyon dolar para aldığı iddialarına yönelik sorularını yanıtsız bıraktı.

Serenay Sarıkaya olayı nedir?

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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