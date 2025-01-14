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Serenay Sarıkaya ifadeye mi çağırıldı? Serenay Sarıkaya neden ifade verecek?

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tanık olarak ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Serenay Sarıkaya'nın neden ifadeye çağırıldığı merak ediliyor. Peki, Serenay Sarıkaya ifadeye mi çağırıldı? Serenay Sarıkaya neden ifade verecek?

Ayşe Barım, ID Danışmanlık şirketinin kurucusu ve sahibi olup, Serenay Sarıkaya gibi birçok sanatçının menajerliğini yapmaktadır. Hakkında sosyal medyada dile getirilen 'dizi sektöründe tekelleşme', 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Birçok kişi, Serenay Sarıkaya'nın neden ifadeye çağrıldığını merak ediyor. Peki, Serenay Sarıkaya neden ifade verecek? Detaylar haberimizde...

SERENAY SARIKAYA NEDEN İFADE VERECEK?

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada, oyuncu Serenay Sarıkaya "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Serenay Sarıkaya ifadeye mi çağırıldı? Serenay Sarıkaya neden ifade verecek?

SERENAY SARIKAYA İFADEYE Mİ ÇAĞIRILDI?

Serenay Sarıkaya, reklam ilişkisi yaşaması için 5 milyon dolar aldığı iddialarının ardından ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Sarıkaya yarın saat 11.00'de ifade verecek.

Serenay Sarıkaya ifadeye mi çağırıldı? Serenay Sarıkaya neden ifade verecek?
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