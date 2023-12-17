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Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Şarkıda vokal yapan bendim

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Serenay Sarıkaya adının aşk dedikodularına karıştığı Mert Demir'e "Ateşe Düştüm" şarkısında vokal yaptığını açıkladı. Sarıkaya "Şarkıda vokal yapan benim evet" cevabını verdi. Güzel oyuncu aşk iddialarına ise sessiz kaldı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısında vokal yaptığı iddialarına cevap verdi. Sarıkaya "Şarkıda vokal yapan benim evet" cevabını verdi.

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLİYORDU

Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluşan "Aile" dizisinde Devin karakterini canlandıran oyuncu Serenay Sarıkaya, son günlerde özel hayatıyla da gündemi meşgul ediyor. Son olarak şarkıcı Mert Demir'le aşk yaşadığı konuşulan ve "Ateşe Düştüm" şarkısına vokallik yaptığı söylenen Sarıkaya hakkındaki iddialara cevap verdi.

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim

VOKALLİK YAPTIĞINI AÇIKLADI

Katıldığı davet öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Serenay Sarıkaya, Aile dizisinin güzel gittiğini ve her gün sette olduğunu söyledi. Yoğun tempoyla çalıştığını dile getiren başarılı oyuncu "Ateşe Düştüm" şarkısına vokallik yaptığını açıkladı. Sarıkaya "Şarkıda vokal yapan benim evet" sözleriyle iddiayı doğruladı.

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim

AŞK SORULARI KAÇIRDI

Güzel oyuncu şarkıcı ile aşk yaşadığı sorularına ise cevap vermedi. Serenay Sarıkaya'nın soruyu duyunca kaçması aşk iddialarını güçlendirdi.

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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Serenay Sarıkaya Mert Demir Ünlüler Müzik Magazin Kültür Sanat Haberler

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