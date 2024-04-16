Netflix'in dikkat çeken yeni dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti"nin heyecanla beklenen yayın tarihi, izleyicilerle yeni bir tanıtım fragmanıyla paylaşıldı. Serenay Sarıkaya başrolde! Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman başlıyor? Kimler Geldi Kimler Geçti yayın tarihi belli oldu; İşte ayrıntılar...

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İzleyicileri günümüz ilişkilerinin, arkadaşlığın, aşkın ve modern zamanın sancılarının heyecanlı bir yolculuğuna çıkaracak olan "Kimler Geldi Kimler Geçti", büyüleyici kadrosuyla 9 Mayıs'ta yalnızca Netflix'te seyirciyle buluşacak!

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ OYUNCULARI KİM?

Başroldeki Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi sevilen isimlerle bir araya gelen oyuncu kadrosuyla izleyiciyi büyüleyecek olan dizi, yaratıcılığını Ece Yörenç'in üstlendiği bir projedir. Yönetmen koltuğunda ise Bertan Başaran bulunmaktadır.

Ay Yapım imzalı dizinin güçlü kadrosunda Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi önde gelen isimlerin yanı sıra Kamil Güler, Cem Güler, Zeynep Tuğçe Bayat, Gülcan Arslan, Perihan Savaş, Laçin Ceylan, Ege Aydan, Selçuk Borak gibi birçok önemli isim de yer alıyor. Bu zengin kadro, dizinin izleyiciye unutulmaz bir deneyim sunmasına katkıda bulunuyor.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ KONUSU NE?

"Kimler Geldi Kimler Geçti", başarılı avukat Leyla Taylan'ın ilk aşkının acısından kurtulmak için yeniden flört dünyasına adım attığı bir hikayeyi anlatır. Leyla, arkadaşları ve yakışıklı şef Şeyyaz'ın yardımıyla ayrılığın acısını unutmaya çalışırken, ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu'nun vekili olarak "yılın boşanma davası"nda görev alır. Ancak karşısında, 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış olan ilişki katili Cem Murathan gibi bir "narsist" bulunmaktadır. Leyla, müvekkilini savunurken kendisini zorlu bir mücadele içinde bulur ve bu mücadeleyle birlikte ilişkilerin çeşitli yönlerine renkli bir bakış sunar. Ancak bu süreç, beklenmedik olaylarla dolu bir yolculuğa dönüşür.