Serdar Soydan kimdir? MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Serdar Soydan kimdir? MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan nereli? Detaylar haberimizdedir…

SERDAR SOYDAN KİMDİR?



16 Ağustos 1980 tarihinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler alanında yaptı. Yönetim ve Organizasyon üzerine doktora eğitimini sürdürüyor.

Kariyerine uluslararası bir holdingde Dış Hesaplar Uzmanı olarak başladı. Çeşitli sektörlerde yönetici ve Gümrük Müşaviri olarak görev aldı. Halen eğitim alanında faaliyet gösteren iki kurumun ortağı olarak çalışma hayatında bulunuyor.

Serdar Soydan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP'den Mersin İli, Mezitli İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

Serdar Soydan