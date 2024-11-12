Serdar Ortaç tutuklandı mı, suçu ne? Yasa dışı bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Serdar Ortaç'ın tutuklanıp tutuklanmadığı merak ediliyor. Dün gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi kararı verilmişti. Peki, Serdar Ortaç yeniden tutuklanacak mı, suçu ne? Yasa dışı bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

SERDAR ORTAÇ TUTUKLANDI MI, SUÇU NE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı, yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen "ev hapsi" kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.