Serdar Öktem'in kim olduğu merak ediliyor. Sinan Ateş davasında adı geçen ve tutuklu sanıklardan biri olan Serdar Öktem'in hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Sinan Ateş davası sonrası Serdar Öktem serbest bırakıldı mı? Sorusunun cevabı aratılıyor. Peki, Serdar Öktem kimdir? Serdar Öktem kaç yaşında, nereli? Serdar Öktem hayatı ve kariyeri!

SERDAR ÖKTEM KİMDİR?

Serdar Öktem, özellikle MHP'ye bağlı Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş'in cinayetiyle ilişkilendirilen tutuklu sanıklardan biridir. Öktem, avukatlık mesleğini icra eden ve kendi hukuk bürosu olan Öktem Hukuk Bürosu'nun sahibi olan birisidir. Eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık kariyerine başlayan Öktem, Malatya kökenli olup Türk futbol takımı Galatasaray'ın üyesidir. Özellikle MHP'ye yakınlığıyla tanınan Öktem, siyasi arenada da yer almış ve MHP'nin İstanbul 3. Bölge 13. sıra milletvekili adayı olarak gösterilmiştir. Serdar Öktem'in yaş bilgisi kamuoyunda belirtilmemiştir. Öktem, Malatya kökenlidir. Serdar Öktem, Türk avukat ve siyasetçidir. Kendisi avukatlık mesleğini icra etmektedir.