Serdar Öktem'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde

Serdar Öktem'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde
Güncelleme:
Serdar Öktem'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde
Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli'deki ofisinin önünde uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi. Öktem, daha önce Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalmış, savunmasında olayla ilgisinin olmadığını belirtmişti. Mahkeme sürecinde telefon şifresini hatırlamadığını söyleyen Öktem, "Avukatlık Kanunu gereği verseydim de paylaşmazdım" demişti.

Avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıya uğradı. İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi'ndeki ofisinin önünde uzun namlulu silahların hedefi olan Avukat Serdar Öktem yaşamını yitirdi.

SAVUNMASINDA "OLAYLA İLİŞKİM YOK" DEMİŞTİ

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında da bir süre tutuklu kalan Öktem, mahkemedeki savunmasında olayla ilgili bağlantısı olmadığını, olaya karışan kişilerin kendisinin müvekkili olduğunu ve aralarında müvekkil-avukat ilişkisi dışında herhangi bir ilişki bulunmadığını söylemişti.

TELEFON ŞİFRESİNİ HATIRLAMAMIŞTI

Mahkeme başkanının, "Telefon şifreni hatırlıyor musun?" sorusuna sanık Serdar Öktem, "Telefon şifremi hatırlamıyorum" cevabını vermişti. Ateş'in avukatı, "Şifreyi hatırlasaydınız verir miydiniz? 22 sanıktan 21'inin telefonu incelendi, Öktem'in incelenmedi. Hatırlasaydı şifreyi verir miydi?" diye sormuş, sanık Öktem bu soruya "Avukatlık Kanunu 36'ncı madde kapsamında vermezdim" yanıtını vermişti.

AYŞE ATEŞ'TEN PAYLAŞIM

Serdar Öktem'in silahlı saldırıya uğraması sonrası Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten de dikkat çeken bir açıklama geldi. Ateş, X hesabından yaptığı paylaşımda "Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (8)

Mehmet Vatandaş:

Demek ki birileri telefonun şifresini hatırlatmak istemiş

Yanıtla
sade vatandaş:

konuşmasını garantili şekilde engellemişler öbürlerininde içeride veya dışarıda başına gelecek olan bu

ORHAN GÜVEN:

Aslında Asıl katilleri herkes biliyor da....,...

Yanıtla
pusatalfa:

Memleketin haline bakın

Deniz Salman:

demekki sen yerüni buldun artık orda şifreyi sinan ateşe söylersin oda sana gerekeni yapar

