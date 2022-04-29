Sera Kutlubey kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Sera Kutlubey oynadığı diziler!

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SERA KUTLUBEY KİMDİR?

Sera Kutlubey 19 Nisan 1994 Ankara doğumlu Türk oyuncudur. Daha önce Zalim İstanbul (2019), Isimsizler (2017) ve Kehribar (2016) dizilerinde rol alan güzel oyuncu, şu anda FOX TV'de yayınlanan İyilik dizisinde rol almaktadır. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Sera Kutlubey, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk dersleri almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Kehribar dizisi ile yaşamıştır. Daha sonra Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır.

SERA KUTLUBEY'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

Kehribar

Babam ve Ailesi

İsimsizler

Zalim İstanbul

İyilik

SERA KUTLUBEY BOYU VE KİLOSU

Zalim İstanbul dizisi ile daha da tanınan Sera Kutlubey, 1.67 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

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