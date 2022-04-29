Sera Kutlubey kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Sera Kutlubey oynadığı diziler! - Haberler

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Sera Kutlubey kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Sera Kutlubey oynadığı diziler!

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Sera Kutlubey kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Sera Kutlubey oynadığı diziler!

Magazin dünyasında her gün yeni bir isim gündem olmaya devam ediyor. Vatandaşların bu kez merak ettiği isim Sera Kutlubey idi. Sera Kutlubey hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde derledik. Peki, Sera Kutlubey kimdir? Sera Kutlubey kaç yaşında? Sera Kutlubey nereli, boyu kaç? Sera Kutlubey dizileri merak ediliyor.

Sera Kutlubey kim? Magazin dünyasında her gün yeni bir isim gündem olmaya devam ediyor. Vatandaşların bu kez merak ettiği isim Sera Kutlubey idi. Sera Kutlubey hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde derledik. Peki, Sera Kutlubey kimdir? Sera Kutlubey yaş kaç? Sera Kutlubey kaç yaşında? Sera Kutlubey nereli, boyu kaç? Sera Kutlubey dizileri merak ediliyor. İşte detaylar...

Sera Kutlubey 19 Nisan 1994 Ankara doğumlu Türk oyuncudur. Daha önce Zalim İstanbul (2019), Isimsizler (2017) ve Kehribar (2016) dizilerinde rol alan güzel oyuncu, şu anda FOX TV'de yayınlanan İyilik dizisinde rol almaktadır. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Sera Kutlubey, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk dersleri almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Kehribar dizisi ile yaşamıştır. Daha sonra Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır.

  • Kehribar
  • Babam ve Ailesi
  • İsimsizler
  • Zalim İstanbul
  • İyilik

Zalim İstanbul dizisi ile daha da tanınan Sera Kutlubey, 1.67 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

Sera Kutlubey kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Sera Kutlubey oynadığı diziler!

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