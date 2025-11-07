Haberler

Sencer Selmanoğlu kimdir? Sencer Selmanoğlu görevi, mesleği ne?

Güncelleme:
Elazığ doğumlu Sencer Selmanoğlu'nun AK Parti'deki yükselişi dikkat çekiyor. 1985 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Selmanoğlu, genç yaşına rağmen parti teşkilatlarında önemli bir kariyer inşa etti. Şerafettin Yıldırım'ın görevden ayrılmasının ardından vekaleten AK Parti Elazığ İl Başkanı olarak atanan Selmanoğlu'nun hem kişisel yaşam öyküsü hem de parti içindeki sorumlulukları merak konusu oldu. Peki, bu genç siyasetçi kimdir ve AK Parti'de bugüne kadar hangi pozisyonlarda görev almıştır?

Elazığ siyasetinin öne çıkan genç yüzlerinden Sencer Selmanoğlu, AK Parti bünyesinde üstlendiği sorumluluklarla adından söz ettiriyor. 1985 doğumlu olan Selmanoğlu, meslek hayatında eczacılıkla uğraşmasının yanı sıra iş dünyasında da aktif bir rol üstleniyor. Şerafettin Yıldırım'ın istifasıyla boşalan AK Parti Elazığ İl Başkanlığı koltuğuna vekaleten getirilen Selmanoğlu'nun yaşamı, siyasi yolculuğu ve parti içindeki görev dağılımı yakından inceleniyor.

SENCER SELMANOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Elazığ'da dünyaya gelen Sencer Selmanoğlu, eğitim hayatının ilk ve orta kademelerini memleketinde tamamladı. Yükseköğrenimini ise İstanbul'da gören Selmanoğlu, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden başarıyla mezun oldu.

Meslek hayatına hızlı bir giriş yapan Selmanoğlu, 2009'da kendi ismini taşıyan eczanesini açarak faaliyetlerine başladı. Eczacılığın yanı sıra, küçükbaş hayvancılık sektöründe de girişimlerde bulunarak iş dünyasındaki aktif rolünü pekiştirdi. Siyasi kariyerindeki dönüm noktası ise 18 Ocak 2021'deki AK Parti Elazığ 7. Olağan İl Kongresi oldu; burada yönetim kurulu listesine girerek parti teşkilatında kısa sürede öne çıktı.

AK PARTİ'DEKİ SORUMLULUKLARI

Şerafettin Yıldırım'ın görevinden ayrılmasının ardından, AK Parti Genel Merkezi'nin kararıyla Sencer Selmanoğlu vekaleten Elazığ İl Başkanı olarak atandı. Bu kritik süreçte Selmanoğlu, il teşkilatının uyumunu sağlamak ve parti faaliyetlerini yönetmek gibi önemli sorumlulukları üstlendi. Parti çevrelerinde genç, dinamik, çalışkan ve teşkilat içi ahenge büyük önem veren bir isim olarak tanınan Selmanoğlu, Elazığ siyasetindeki etkinliğini yeni dönemde de sürdürmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
