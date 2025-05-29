Sena Düzgün kimdir, kaç yaşındaydı?

Sena Düzgün kimdir, kaç yaşındaydı?
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Sena Düzgün kimdir? sorusunun yanıtı, trajik olayın ardından büyük merak uyandırdı. Peki, Sena Düzgün kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Son günlerde yaşanan üzücü olayın ardından birçok kişi, Sena Düzgün kimdir, kaç yaşındaydı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Dicle Üniversitesi'nde öğrenci olan Sena Düzgün'ün ani ölümü, sosyal medya ve haber gündeminin başlıca konuları arasına girdi. Peki, Sena Düzgün kimdir, kaç yaşındaydı?

SENA DÜZGÜN KİMDİR?

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi ve sosyal medya içerik üreticisi Sena Düzgün (20), kampüs içerisindeki bir ağaçta asılı halde ölü bulundu. Olay kamuoyunda derin üzüntü yaratırken, genç kadının intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri güvenlik çemberine alındı ve cenaze, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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