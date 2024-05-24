SEN BÜYÜMEYE BAK İZLE FULL TEK PARÇA İZLE! Sen Büyümeye Bak nereden izlenir?

Melisa Aslı Pamuk ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Sen Büyümeye Bak" filmi yayına girdi. Netflix yapımı olan "Sen Büyümeye Bak"ın konusu merak ediliyor. Peki, "Sen Büyümeye Bak"ın konusu ne? "Sen Büyümeye Bak" oyuncuları kimler? İşte merak edilen "Sen Büyümeye Bak" hakkında detaylar ve izleme ekranı...

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SEN BÜYÜMEYE BAK OYUNCULARI KİM?

Perihan Savaş

Kaan Urgancıoğlu

Melisa Aslı Pamuk

Çağdaş Onur Öztürk

Mert Ege Ak

SEN BÜYÜMEYE BAK KONUSU NE?

Sen Büyümeye Bak, yaşadıkları kaybın ardından kendilerine yeni bir dünya kurmaya çalışan bir baba ve oğlunun hikayesini konu ediyor. Melisa'yı kaybetmelerinin ardından Fırat ve Can, kendileri için yeni bir dünya yaratmaya çalışır. Aynı acıyı paylaşan Fırat ve Can, hem bir ev arkadaşı hem de bir baba oğul olurlar. Zor bir yılı arkalarında bıraktıktan sonra bir takım tesadüfler Fırat'ın aşkı yeniden bulmasına yol açar.