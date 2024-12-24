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Sen Ağlama İstanbul 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Ağlama İstanbul 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Star tv'nin yeni dizisi her Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sen Ağlama İstanbul 3. bölümü izle ekranı başında yerler alındı. Sen Ağlama İstanbul 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat'la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Peki, Sen Ağlama İstanbul 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN AĞLAMA İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat'la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey'den çaresizce yardım ister. Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey'in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Büyükbey'in kızı Şirin ve yeğeni Kubat'ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Sen Ağlama İstanbul 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN AĞLAMA İSTANBUL 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Ağlama İstanbul 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

SEN AĞLAMA İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyükbey'in onu Kubat'la evlendirip çocuk sahibi olma teklifini duyan Şehrazat, büyük bir çıkmaza düşer. Cemşit, Şehrazat'ı koruma bahanesiyle Büyükbey'le iş birliği yaparken, kızının da Ferhat'la görüşmesine mani olmak için elinden geleni yapar. Amcasının ona kuklası gibi davranmasından sıkılan Kubat ve ona delicesine aşık olan Şirin, bu evliliğin gerçekleşmesine razı değillerdir. Ferhat ise tüm zorluklara rağmen Şehrazat'la birlikte olmak için bir umut ışığı bulmuştur; fakat Büyükbey'in Şehrazat'tan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur.

SEN AĞLAMA İSTANBUL KONUSU NE

Dizi, tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat'ın sevgilisi Ferhat'la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi sonrası değişen hayatını konu ediniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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