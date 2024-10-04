Semih Çelik öldü mü, nerede öldü, yaşıyor mu? Semih Çelik resmi var mı?

İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki iki kadını öldüren şahısla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Kasap olduğu öğrenilen şahsın önce sevgilisi olan A.H.'yi boğazını keserek öldürdüğü, daha sonra eski sevgilisi İ.U.'yu bıçakla nizami şekilde 6 parçaya ayırarak Edirnekapı surlarına götürdüğü belirlendi. Semih Çelik öldü mü, yaşıyor mu? Semih Çelik resmi var mı?

SEMİH ÇELİK ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki iki kadını öldüren şahısla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Kasap olduğu öğrenilen şahsın önce sevgilisi olan A.H.'yi boğazını keserek öldürdüğü, daha sonra eski sevgilisi İ.U.'yu bıçakla nizami şekilde 6 parçaya ayırarak Edirnekapı surlarına götürdüğü belirlendi. İ.U.'nun başını surlardan atıp kendisi de intihar eden şahsın vahşeti evdeki defterine ayrıntılı olarak çizdiği belirlendi.

Kasaplık geçmişi olduğu öğrenilen şüphelinin, İ.U.'nun bedenini nizami şekilde 6 parçaya ayırarak Edirnekapı surlarına götürdüğü belirlendi. Edirnekapı surlarına çıkan zanlının, önce genç kızın kafasını aşağıya attığı, ardından ise kendini ipe bağlayarak surlardan atladığı tespit edildi.

SEMİH ÇELİK NASıL ÖLDÜ?

Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırdıktan sonra, Uzuner'in başını ve vücudunun bazı bölümlerini surlardan aşağı attı. Boğazına ip bağlayan Çelik, surlardan atlayarak intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik hastanede hayatını kaybetti. Çelik'in babasının ifadesinde, Çelik'in 5 kez psikolojik tedavi gördüğü, 2 kez kaybolduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

CİNAYET PLANINI DEFTERİNE ÇİZMİŞ

Semih Çelik'in evinde yapılan aramalarda ise bir defterde karakalem çizimleri bulundu. İncelemelerde, defterde çizilen ve kafası ile bedeni birbirinden ayrılmış figürlerin, İkbal Uzuner'in öldürülme şekline benzediği değerlendirildi. Bu tüyler ürpertici detay, cinayetin önceden planlanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

SEMİH ÇELİK RESMİ VAR MI?

İşte Semih Çelik'in resmi:

Semih Çelik

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