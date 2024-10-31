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Sema Bekmez kimdir? Murat Göğe Bakan eski eşi Sema Bekmez neden öldü, kanserden mi öldü?

Sema Bekmez kimdir? Murat Göğe Bakan eski eşi Sema Bekmez neden öldü, kanserden mi öldü?
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2014'te hayatını kaybeden sanatçı Murat Göğebakan'ın yaklaşık 11 yıl evli kaldığı eski eşi Sema Bekmez, 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Peki, Sema Bekmez kimdir? Murat Göğe Bakan eski eşi kim?

Sema Bekmez'in mesleği oyuncu menajerliği olarak biliniyordu. Murat Göğebakan'ın annesi Hatice Göğebakan, oğlunun hasta yatağında aldatıldığını, borçlarını zor ödediğini, bu üzüntüler sebebiyle hastalığı yenemediğini söylemişti. Peki, Sema Bekmez kimdir? Murat Göğe Bakan eski eşi kim?

SEMA BEKMEZ KİMDİR?

Bekmez, 2000 yılında şarkıcı Murat Göğebakan ile hayatını birleştirmiş ve bu gelişme ile tanınmıştı. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son buldu. Bu evlilikten ise çiftin Bülent isminde bir oğulu dünyaya geldi. Sema Bekmez menajer - organizatör olarak tanınıyordu.

2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez'le ayrılmıştı. Evliliğin bitmesine neden olarak da ihanet iddiası gösterildi. 31 Temmuz 2014 yılında Murat Göğebakan yaşamını yitirdi. Böylelikle çift 2011'de kesin olarak boşandı. Sema Bekmez, 6 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Bekmez'in şeker komasına girdiği belirtildi.

SEMA BEKMEZ NEDEN ÖLDÜ?

Bekmez'in ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Ev arkadaşı, verdiği ifadede "Ağzından beyaz renkli sıvı gelmişti. Ambulansı aradım" dedi.

Adli Tıp Kurumu, Bekmez'in kesin ölüm sebebini anlamak için yaptığı otopsi sonrası "Ölüm nedeni kalp damar yetmezliği" raporunu verdi. Savcılık ölüm üzerindeki şüpheli durum kalktığı için dosyayı kapattı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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