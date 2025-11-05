Haberler

Selim İmamoğlu'na yurt dışına çıkma yasağı mı geldi? Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'na yurt dışına çıkma yasağı neden geldi?

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu, yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gündeme geldi. Peki, Selim İmamoğlu'na yurt dışına çıkma yasağı mı geldi? Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'na yurt dışına çıkma yasağı neden geldi?

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu, son günlerde hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı kararıyla gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında alınan bu karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Selim İmamoğlu'na yurt dışına çıkma yasağı mı geldi, neden getirildi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SELİM İMAMOĞLU KİMDİR?

Selim İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun oğludur. 1997 yılında İstanbul'da doğan İmamoğlu, genç yaşına rağmen eğitim ve mesleki başarılarıyla dikkat çekmektedir. Aslen Trabzonlu olan Selim İmamoğlu, hem ailesiyle hem de akademik çalışmalarıyla kamuoyunun ilgisini çeken bir isimdir.

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan İmamoğlu, Yeşilköy Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi sürecinde fizik alanında da dersler almış ve teknik bilgi birikimini geliştirmiştir. Ayrıca Hollanda ve Berlin'de gerçekleştirdiği stajlarla uluslararası projelerde deneyim kazanmıştır.

SELİM İMAMOĞLU'NA YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI MI GETİRİLDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Selim İmamoğlu ve dedesi Hasan İmamoğlu hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiştir.

Karar, dosya üzerinden değerlendirilmiş olup, adli kontrol tedbiri kapsamında alınmıştır. Söz konusu kararın ardından, Selim ve Hasan İmamoğlu'nun ifadeleri yarın emniyette alınacaktır.

SELİM İMAMOĞLU'NA YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI NEDEN GETİRİLDİ?

Yasağın nedeni, İBB'ye yönelik devam eden "rüşvet" ve "suç gelirlerini aklama" iddialarına ilişkin soruşturmadır. Soruşturma kapsamında, İmamoğlu ailesine ait bazı işlemlerin incelendiği ve sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için yurt dışına çıkış yasağının uygulandığı öğrenilmiştir.

Bu tedbir, soruşturmanın seyrini etkilememesi ve delillerin toplanması amacıyla geçici olarak uygulanmaktadır.

SELİM İMAMOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Selim İmamoğlu, eğitimini tamamladıktan sonra Arçelik Global bünyesinde mühendis olarak çalışmaya başlamıştır. İnşaat mühendisliği alanındaki teknik bilgisi ve uluslararası staj deneyimleriyle, teknoloji ve inovasyon odaklı projelerde yer almaktadır.

Genç yaşına rağmen profesyonel anlamda başarılı bir kariyer çizgisi oluşturmuş olan Selim İmamoğlu, mühendislik sektöründe adından söz ettiren yeni kuşak isimler arasında gösterilmektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Politika
Haberler.com
title
