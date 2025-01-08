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Selim İleri neden öldü, hasta mıydı?

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Türk edebiyatının önemli isimlerinden Selim İleri, 75 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Selim İleri neden öldü, hasta mıydı?

Yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri hayatını kaybetti. Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan Selim İleri 75 yaşındaydı. Selim İleri neden öldü, hasta mıydı?

SELİM İLRİ NEDEN ÖLDÜ?

Yazar, senarist, eleştirmen olan Selim İleri, beyin embolisi kaynaklı bir hastalıkla mücadele ediyordu.

SELİM İLERİ KİMDİR?

Bilim adamı Profesör Hilmi İleri'nin oğlu Selim İleri, 30 Nisan 1949 İstanbul'da doğdu. 1968 yılında Atatürk Erkek Lisesi'ni bitiren İleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini yarıda bıraktı.

19 yaşında Cumartesi Yalnızlığı isimli ilk öykü kitabı yayınlandı. İlk yazısını 1967 yılında, Yeni Ufuklar dergisinde yayımladı. 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

Romanlarında ve öykülerinde bireyin zengin iç dünyasını başarıyla yansıtabilen yazar, ilk eserlerinde bireyler arasındaki iletişimsizlikleri de ön plana çıkarır. Yıllarca, Cumhuriyet gazetesinin kültür-sanat sayfasında, "Yazı Odası" köşesinde makaleler yazmıştır.

Radyo ve televizyonlara bir çok program yapan yazar, 2008'in yarısında başlayan programı "Selim İleri'nin Not Defterinden"i de sunuyor. Her pazar canlı olarak yayımlanan programı, TRT-2 sunuyor. Ayrıca 2008 yılından beri Zaman Gazetesi'nin Cumartesi ekinde İstanbul'la ilgili yazılar kaleme almıştır.

Selim İleri neden öldü, hasta mıydı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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