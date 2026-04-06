Selçuk Yöntem’den yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Aslan Akbey karakteriyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem, projeden neden ayrıldığını yıllar sonra anlattı. Usta oyuncu, dizinin gençler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını düşündüğünü söyledi.

  • Selçuk Yöntem, Kurtlar Vadisi dizisinden suç işleyen karakterlerin cezasız kalmasının yanlış bir algı oluşturduğunu düşündüğü için ayrıldı.
  • Selçuk Yöntem, Kurtlar Vadisi'nin genç izleyicileri kötü etkilediğini düşündüğünü belirtti.
  • Selçuk Yöntem, kariyerinde en önemli gördüğü üç projenin Aşk-ı Memnu, Kurtlar Vadisi ve Üzgünüm Leyla olduğunu açıkladı.

Türk televizyonlarının usta oyuncularından Selçuk Yöntem, gazeteci Özlem Gürses’in YouTube programına konuk olduğu söyleşide dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yöntem, Kurtlar Vadisi dizisinden ayrılık sebebini ilk kez bu kadar net ifadelerle anlattı.

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Aslan Akbey karakteriyle izleyicinin hafızasında yer edinen Yöntem, dizinin güçlü bir hikâye kurduğunu ancak suç unsurlarının işleniş biçiminin kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.

"SUÇ İŞLEYEN CEZASINI ALMALIYDI"

Yöntem, dizide suç işleyen karakterlerin cezasız kalmasının yanlış bir algı oluşturduğunu düşündüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Devlet, mafya, para baronlarının bir bakış açısını değerlendirdik. Çok güzel de değerlendirdik senaryo olarak ama ben o zamanda söyledim; her şey çok çabuk gelişiyor, öldürülüyor. Bir polis yok burada. Suç işleyenin bir ceza alması gerekiyor.”

"GENÇLERİ KÖTÜ ETKİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Usta oyuncu, dizinin özellikle genç izleyiciler üzerindeki etkisinden rahatsız olduğunu da dile getirdi:

“Kurtlar Vadisi gençleri kötü etkiledi. Herkes birbirini öldürüyor, kimseye bir şey olmuyor, o zaman ben de yapabilirim düşüncesi gelişmeye başladı. Buna reaksiyon gösterip diziden ayrıldım.”

EN İYİ 3 PROJESİNİ AÇIKLAMAIŞTI

Programda kariyerine dair soruları da yanıtlayan Selçuk Yöntem, rol aldığı yapımlar arasında kariyerinde en önemli gördüğü üç projeyi de paylaştı:

*Aşk-ı Memnu

*Kurtlar Vadisi

*Üzgünüm Leyla

Musa Can Çayan
Haberler.com
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıCarsambali:

Kurtlar vadisi bir diziden daha fazladir..Adamlar dizide resmen gelecegi gormusler bircok bolumde..Vadiyi izlemeyen gelip burda yorum yapmasin..Turkiye nin gelmis gecmis en iyi dizisidir..Defalarca izledim..Bak simdi hatirlatdiniz,gidip birinci bolumden itibaren yeniden baslicam,omer baba sahneleri yine atlicam..

Haber Yorumlarıerman genç :

Çakır ile Polat Lale yetiştirciliğinden Mafyaya mı dönüştü sanki okumadınmı senaryoyu

Haber YorumlarıKAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:

sanki AŞKI MEMNU gençleri doğru yola sürükledi, ula selçuk AŞKI MEMNU bir ülkenin ahlakı ile oynadı, sen nerelerde geziyorsun, BİHTER İLE BEHLÜL, nerede bir abaza görsek adı behlül oldu, yeğeni amca karısı ile, yeğen amca kızı ile, bahçıvan şoför, kim kiminle selçuk..??? selçuk sen bir daha düşün istersen, hangi dizi daha ahlaksızdı

Haber YorumlarıAdsız Murat:

Yaa ha şöyle, ama iş işten geçti, o zamanki gençler bugünkü Kolombiya, Meksika gibi ülkelerin aynısını yaşatıyor daha da geri dönmez artık. Ayrıca ahlaki olmayan dizilerde bugünlerin temelini attı atıyor. Hepimize geçmiş olsun.

Haber Yorumlarısade vatandaş:

aşkı memnudaki rezillikler hiç dokunmamışta kurtlar vadisindeki yaptıklarımı dokunmuş filme başlarken aklına gelmemiş hiç inandırıcı değil.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

