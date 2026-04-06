Selçuk Yöntem’den yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım

Türk televizyonlarının usta oyuncularından Selçuk Yöntem, gazeteci Özlem Gürses’in YouTube programına konuk olduğu söyleşide dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yöntem, Kurtlar Vadisi dizisinden ayrılık sebebini ilk kez bu kadar net ifadelerle anlattı.

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Aslan Akbey karakteriyle izleyicinin hafızasında yer edinen Yöntem, dizinin güçlü bir hikâye kurduğunu ancak suç unsurlarının işleniş biçiminin kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.

"SUÇ İŞLEYEN CEZASINI ALMALIYDI"

Yöntem, dizide suç işleyen karakterlerin cezasız kalmasının yanlış bir algı oluşturduğunu düşündüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Devlet, mafya, para baronlarının bir bakış açısını değerlendirdik. Çok güzel de değerlendirdik senaryo olarak ama ben o zamanda söyledim; her şey çok çabuk gelişiyor, öldürülüyor. Bir polis yok burada. Suç işleyenin bir ceza alması gerekiyor.”

"GENÇLERİ KÖTÜ ETKİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Usta oyuncu, dizinin özellikle genç izleyiciler üzerindeki etkisinden rahatsız olduğunu da dile getirdi:

“Kurtlar Vadisi gençleri kötü etkiledi. Herkes birbirini öldürüyor, kimseye bir şey olmuyor, o zaman ben de yapabilirim düşüncesi gelişmeye başladı. Buna reaksiyon gösterip diziden ayrıldım.”

EN İYİ 3 PROJESİNİ AÇIKLAMAIŞTI

Programda kariyerine dair soruları da yanıtlayan Selçuk Yöntem, rol aldığı yapımlar arasında kariyerinde en önemli gördüğü üç projeyi de paylaştı:

*Aşk-ı Memnu

*Kurtlar Vadisi

*Üzgünüm Leyla