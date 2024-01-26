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Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi!

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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu oldu. Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kimdir ve Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Selçuk Pehlivanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SELÇUK PEHLİVANOĞLU KİMDİR?

1963 Ankara doğumlu Selçuk Pehlivanoğlu, TED Ankara Kolejinden mezun olduktan sonra 1987 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Bir süre Almanya'da inşaat mühendisi olarak çalıştı. Sepe İnş. Tic. ve San. Ltd. Şirketinde genel müdürlük görevinde bulundu.

1993 yılında, siyasi hayatının başlangıcı olarak Anavatan Partisi Gönüllüler Grubunu kurdu ve başkanlığını yürüttü. 1997 yılında teşkilat başkan yardımcılığı görevine getirildi. 1998 yılında MKYK üyeliğine seçilen Pehlivanoğlu, 1999 yılı genel seçimlerinde Ankara 2. bölge 4. sıra milletvekili adayı oldu.

Türk Eğitim Derneğine uzun yıllar önemli katkılarda bulunan Selçuk Pehlivanoğlu, 1999-2001 yılları arasında genel başkan yardımcılığı ve yardımcı kuruluşlar başkanlığı yaptı. 2002 yılında genel başkan yardımcılığı, seçim işleri başkanlığı ve gönüllüler grubu başkanlığı görevlerinde bulundu. Selçuk Pehlivanoğlu, 2003 yılından bu yana Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı olarak hizmet vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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