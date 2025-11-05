Haberler

Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu? SON DAKİKA! Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı, ne zaman tahliye edilecek?

Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu? SON DAKİKA! Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı, ne zaman tahliye edilecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

elahattin Demirtaş, 2016 yılından bu yana tutuklu bulunuyor. Son günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'nin itirazını reddederek Demirtaş hakkındaki hak ihlali ve tahliye kararını kesinleştirmesi, gözleri yeniden bu davaya çevirdi. Peki, Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı? Selahattin Demirtaş tahliye oldu mu? Selahattin Demirtaş ne zaman tahliye edilecek? Detaylar...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunuyor. Son günlerde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Aihm ) ve siyaset dünyasında yaşanan gelişmeler, "Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı?" sorusunu yeniden gündemin merkezine taşıdı. Peki, Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu? Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı, ne zaman tahliye edilecek? Detaylar haberimizde...

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE OLACAK MI?

Aihm, Selahattin Demirtaş hakkında daha önce verdiği "hak ihlali" ve "tahliye" kararını yeniden değerlendirme talebini reddederek kararı kesinleştirdi. Bu, uluslararası hukuk açısından Demirtaş'ın tutukluluğunun hukuka aykırı olduğu yönündeki en net kararlardan biri olarak görülüyor.

Ancak Türkiye'deki yargı süreci bakımından henüz Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili bir adım atılmış değil. Avukatları, AİHM kararının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye talebiyle başvuruda bulundu. Yine de iç hukukta alınacak karar, bu sürecin seyrini belirleyecek.

Bu tabloya göre, Demirtaş'ın kısa vadede tahliye edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Hukuken tahliye edilmesi gerektiği belirtilse de, uygulamada bu kararın ne zaman ve nasıl yürürlüğe gireceği konusunda net bir açıklama yapılmış değil.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILDI MI?

Kamuoyunda son günlerde "Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı?" sorusu sıkça dile getiriliyor. Bu sorunun cevabı ise hayır, Demirtaş hâlen Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı, Demirtaş'ın tutukluluğunun hukuka aykırı olduğunu ve derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulasa da, bu karar henüz Türkiye'de uygulanmış değil. Türk yargısı tarafından Demirtaş'ın dosyasına ilişkin yeni bir tahliye kararı alınmadı.

Bazı iddialara göre, AİHM kararının ardından kısa sürede bir gelişme yaşanabileceği öne sürülse de, resmi kaynaklardan gelen bilgiler, Demirtaş'ın hâlen cezaevinde bulunduğunu doğruluyor.

Dolayısıyla "Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı?" sorusuna verilecek net yanıt, hayır, henüz serbest bırakılmadı şeklindedir.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NE ZAMAN TAHLİYE EDİLECEK?

Gelişmelerin ardından en çok merak edilen bir diğer konu ise "Selahattin Demirtaş ne zaman tahliye edilecek?" sorusu oldu.

AİHM'in kararının ardından, hukuki olarak Demirtaş'ın tahliye edilmesinin önünde bir engel bulunmadığı değerlendiriliyor. Ancak iç hukukta bu kararın nasıl uygulanacağı ve sürecin ne kadar süreceği hâlâ netlik kazanmış değil.

Demirtaş'ın avukatları, AİHM kararının kesinleşmesinden hemen sonra ilgili mahkemelere başvurarak tahliye sürecini başlattı. Yargı kaynakları, bu başvuruların değerlendirildiğini ancak henüz bir sonuç çıkmadığını belirtiyor.

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlı olur" sözleri, siyasette de bu konunun sıcak bir gündem maddesi hâline geldiğini gösteriyor. Bahçeli'nin bu açıklaması, Demirtaş'ın tahliye ihtimaline ilişkin farklı yorumların yapılmasına yol açtı.

Yine de tüm bu gelişmelere rağmen, "Selahattin Demirtaş ne zaman tahliye edilecek?" sorusuna kesin bir yanıt verilemiyor. Hukuki süreçler devam ediyor ve net bir tarih açıklanmış değil.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.