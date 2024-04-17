Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı? Selahattin Demirtaş için ne karar çıktı?

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 18 tutuklunun tahliye talebinin sonucu merak ediliyor. Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı? Selahattin Demirtaş için ne karar çıktı? İşte ayrıntılar...

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILDI MI?

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 18 tutuklunun tahliye talebini reddetti. Dava 16 Mayıs'a ertelendi. Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Kobani Davası'nın 82'nci duruşması Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi'nde görüldü. Sanıkların tutukluluk incelemesinin yapıldığı duruşma yapıldı.

18 SANIĞIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davanın duruşmasında, mahkeme tutukluluk incelemesine ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıkların adli kontrollerinin kaldırılması yönündeki talepler reddetti. Tutuklu yargılanan 18 sanığın tutukluluğunun devamına kararı verildi. Mahkeme, duruşmayı kararı açıklamak üzere 16 Mayıs'a erteledi.