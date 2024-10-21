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Selahattin Demirtaş'ın Özgür Özel'e verdiği çağrı metni

Selahattin Demirtaş'ın Özgür Özel'e verdiği çağrı metni
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Demirtaş'ın avukatları, Demirtaş'ın kitabını ve yazdığı çağrı metnini Özgür Özel'e teslim etti. Peki, Selahattin Demirtaş'ın Özgür Özel'e verdiği çağrı metni nedir? İşte Demirtaş'ın çağrı metni içeriği...

Selahattin Demirtaş'ın Özgür Özel'e verdiği çağrı metni yayınlandı mı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Demirtaş'ın avukatları, Demirtaş'ın kitabını ve yazdığı çağrı metnini Özgür Özel'e teslim etti. Peki, Selahattin Demirtaş'ın Özgür Özel'e verdiği çağrı metni nedir? İşte Demirtaş'ın çağrı metni içeriği haberimizde...

DEMİRTAŞ'IN ÖZGÜR ÖZEL'E VERDİĞİ ÇAĞRI METNİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Özel "Sayın Demirtaş bir çağrı metni verdi bana. Toplumsal barış için kadına şiddetin durdurulması gerektiğini ve hepimizin bunun için çabalaması gerektiğini söylüyor. Demirtaş'la adalet konuştuk, ekonomik krizi konuştuk, bunların nasıl aşılacağını konuştuk" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, ziyaretin ardından açıklama yaptı. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Sayın Demirtaş bir çağrı metni verdi bana. Toplumsal barış için kadına şiddetin durdurulması gerektiğini ve hepimizin bunun için çabalaması gerektiğini söylüyor. Bana son kitabını hediye etti Demirtaş, orada da 'içimizdeki erkek'ten bahsediyor. Türkiye'de insanlar birbirini sevdikten toplumsal barışı içselleştirdikten sonra, -nasıl 100 yıl önce çok güzel olmuştu- yine çok güzel olacak.

Barış konusu görüşülecekse tüm aktörler çok önemlidir ancak Demirtaş'ın öneminin altını çizmek gerek. Bahçeli'nin Erdoğan'ın bize, DEM'e söylediklerini biliyorsunuz. Kimse siyasi kaygılarla böyle şeyler yapmasın. Bu ziyaret siyasi anlamı olan bir ziyarettir. İlk yüzyılda yapamadıklarımızı hep birlikte onaracağız. Demirtaş'la birlikte memleketin tüm sorunlarını konuştuk. Biz Demirtaş'la adalet konuştuk, ekonomik krizi konuştuk, bunların nasıl aşılacağını konuştuk. Hukukun üstünlüğü ve iyi bir yönetimin gerekliliğini konuştuk.

TBMM'nin önemi konusunda da mutabık olduğumuzu gördük. TBMM'nin dahil olmadığı bir karar olmayacak. Sayın Demirtaş'ın öneminin altını bir daha çiziyorum. Herkes başka aktörlere çağrılar yapıyor, yapsınlar. Bizim istediğimiz Türkiye'nin çıkarları için doğru adımların atılması. Gurur duyacağımız bir pozisyonda olacağımızdan emin olun.

Kişiler öldüklerinde öbür dünyaya veballe gidiyorsa, herhalde bu dünyadan en büyük veballe giden kişi Fethullah Gülen'dir. Hesabını yargı önünde vermesini isterdik, olmadı. Ama zannetmeyin ki o ölünce her şey bitti, arkasında bıraktıkları var. Devletin her noktasına sızan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor."

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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