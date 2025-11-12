Haberler

Şehit Ramazan Yağız kimdir? Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

Şehit Ramazan Yağız kimdir? Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan'da meydana gelen C-130 tipi askeri nakliye uçağı kazasında şehit düşen askerler arasında, Bursalı Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız da bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakâr mensuplarından biri olan Yağız'ın şehadet haberi, memleketi Bursa'nın Harmancık ilçesine ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın acı haberiyle birlikte Bursa Valiliği ve ilçe protokolü, şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Harmancık genelinde evlere Türk bayrakları asıldı, köy halkı şehidine sahip çıktı. Ramazan Yağız'ın yakınları, büyük bir sabır ve metanet örneği sergilerken, tüm ilçe yas ve gurur içinde birleşti. Şehit Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın yaşı, memleketi ve aile yaşamına dair bilgiler de merak konusu oldu.

ŞEHİT ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ RAMAZAN YAĞIZ KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerler arasında, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız da yer aldı. Aslen Bursa'nın Harmancık ilçesinden olduğu öğrenilen Yağız'ın şehadet haberi, memleketinde büyük bir üzüntüyle karşılandı. İlçe genelinde evler Türk bayraklarıyla donatılırken, halk acı haberin ardından şehidine sahip çıktı.

MSB'DEN AÇIKLAMA: "ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, kazaya ilişkin detaylar paylaşıldı. Bakanlık, düşen C-130 tipi uçakta uçuş ekibiyle birlikte toplam 20 personelin bulunduğunu bildirdi. Ayrıca bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi. Olayla ilgili incelemelerin ise devam ettiği belirtildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Baba ocaklarına ateş düştü! Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu

Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu
Düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti

Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.