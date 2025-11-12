Şehit Ramazan Yağız kimdir? Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

Milli Savunma Bakanlığı'nın acı haberiyle birlikte Bursa Valiliği ve ilçe protokolü, şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Harmancık genelinde evlere Türk bayrakları asıldı, köy halkı şehidine sahip çıktı. Ramazan Yağız'ın yakınları, büyük bir sabır ve metanet örneği sergilerken, tüm ilçe yas ve gurur içinde birleşti. Şehit Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın yaşı, memleketi ve aile yaşamına dair bilgiler de merak konusu oldu.

ŞEHİT ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ RAMAZAN YAĞIZ KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerler arasında, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız da yer aldı. Aslen Bursa'nın Harmancık ilçesinden olduğu öğrenilen Yağız'ın şehadet haberi, memleketinde büyük bir üzüntüyle karşılandı. İlçe genelinde evler Türk bayraklarıyla donatılırken, halk acı haberin ardından şehidine sahip çıktı.

MSB'DEN AÇIKLAMA: "ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, kazaya ilişkin detaylar paylaşıldı. Bakanlık, düşen C-130 tipi uçakta uçuş ekibiyle birlikte toplam 20 personelin bulunduğunu bildirdi. Ayrıca bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi. Olayla ilgili incelemelerin ise devam ettiği belirtildi.