Şehit Hamdi Armağan Kaplan kimdir? Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 tipi kargo uçağının kaza yaptığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, uçakta toplam 20 askeri personel bulunuyordu.

Yapılan resmi açıklamada, düşen Türk askeri nakliye uçağında görev yapan personel arasında Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın da bulunduğu belirtildi. Olayın ardından vatandaşlar, şehit olan Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın kim olduğu ve hangi memleketten olduğu sorularına yanıt aramaya başladı.

ŞEHİT ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ HAMDİ ARMAĞAN KAPLAN KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerler arasında Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan da yer aldı. Görevi başında şehit olan Kaplan'ın memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olarak açıklandı. Acı haberin ulaşmasının ardından Kaplan'ın baba ocağına Türk bayrakları asıldı ve ilçe sessiz bir hüzne büründü.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, kazaya ilişkin detaylar paylaşıldı. Bakanlık, "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte toplam 20 personelimiz bulunuyordu. Olayın ardından arama-kurtarma faaliyetleri aralıksız şekilde sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

AMASYA'DA YAS HAKİM

Şehit Hamdi Armağan Kaplan'ın Amasya Gümüşhacıköy'deki ailesine ulaşan acı haber, ilçede derin bir üzüntüye neden oldu. Mahalle sakinleri evin önüne Türk bayrakları asarken, komşuları ve yakınları da şehidin ailesine taziye ziyaretlerinde bulundu. Şehit Kaplan'ın cenaze törenine ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

