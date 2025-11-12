Haberler

Şehit Burak Özkan kimdir? Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

Güncelleme:
Gürcistan'da meydana gelen askeri uçak kazasında yaşamını yitiren Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın şehadet haberi, memleketi Niğde'ye ulaştı.

Gürcistan'da düşen askeri uçakta görev yapan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Acı haber, memleketi Niğde'de büyük üzüntüye yol açtı. Peki, şehit Burak Özkan kimdir? Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan kaç yaşında, nereli ve evli mi?

GÜRCİSTAN'DAKİ ASKERİ UÇAK KAZASINDA 20 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Gürcistan'da meydana gelen askeri uçak kazasında, uçakta bulunan 20 personelin tamamı şehit oldu. Yaşanan elim olayın ardından, şehitler arasında Niğdeli Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın da bulunduğu öğrenildi.

ŞEHİT BURAK ÖZKAN'IN MEMLEKETİ NİĞDE

Kazada hayatını kaybeden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Havuzlu köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Şehidin acı haberi, memleketinde ve tüm Türkiye'de büyük üzüntü yarattı.

