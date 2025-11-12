Haberler

Şehit Ahmet Yasir Kuyucu kimdir? Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

Güncelleme:
Gürcistan–Azerbaycan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerden Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun Konya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Gürcistan sınırında yaşanan kazada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Ahmet Yasir Kuyucu'nun şehadet haberi, Konya'nın Selçuklu ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Şehidin baba ocağında büyük bir hüzün yaşanırken, yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.

ŞEHİT AHMET YASİR KUYUCU KİMDİR?

Gürcistan– Azerbaycan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizden biri olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun Konya doğumlu olduğu öğrenildi.

KAZA SONRASI AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Kazanın ardından yapılan açıklamalarda, uçağın enkazına ulaşıldığı ve incelemelerin devam ettiği belirtildi. Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi.

MAHALLEDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANDI

Şehidin yaşadığı sokağa Türk bayrakları asıldı, mahalle sessizliğe büründü. Komşuları ve yakınları taziye için eve akın ederken, herkes büyük bir hüzün yaşadı. Şehidin cenaze töreniyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşeceği öğrenildi.

ŞEHİT AİLESİNE DESTEK SAĞLANDI

Yaklaşık 5 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Ahmet Yasir Kuyucu'nun babası İbrahim Kuyucu ve annesi Fadimeana Kuyucu için evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletildi. Ailenin yakınları ve yetkililer, acılı aileye destek olmak için bir araya geldi.

Osman DEMİR
