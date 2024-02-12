Şef Recep İncecik'ten Yeni Tarifler: Kakao Çekirdekli Sıcak Şerbet ve Ayva Dolması

ATV ekranlarında yayınlanan ve Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane programına konuk olan Osmanlı Mutfağı Uzmanı ve Gastronom Şef Recep İncecik ilk defa Ayva Dolması ile Kakao Çekirdekli Sıcak Şerbetinin tarifini verirken yapılışı da yine televizyon ekranlarında yayınlanmış oldu.

AYVANIN FAYDALARI NELERDİR?

Ayva, soğuk havalarda hastalık riskinin artmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemli bir meyvedir. Beslenme ve Diyet uzmanları, ayvanın içerdiği A, B, C vitaminleri ve potasyumun kanserden bağırsak rahatsızlıklarına, eklem ağrılarından öksürüklere kadar birçok hastalığa karşı koruyucu ve iyileştirici etkileri olduğunu belirtmektedirler. Ayva, düşük kalorili olmasının yanı sıra yüzde 80'i su olan bir meyvedir ve polifenolik antioksidan bileşikler bakımından zengindir. Bu bileşikler, diyet lifi, vitamin ve mineraller açısından sağlık için önemli bir kaynaktır.

ŞEF RECEP İNCECİK KİMDİR?

Şef Recep İncecik, Adana'nın Kozan ilçesinde 1970 yılında doğmuştur. İlk ve orta eğitimini tamamladıktan sonra Gaziantep Üniversitesi İnşaat Bölümü'ne başlamış ve daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü'nden mezun olmuştur.

İncecik, Gazeteci, yemek kültürü araştırmacısı ve Gastronom olarak uzun yıllar çalışmıştır. İmtiyaz sahibi olduğu İttifak Gazetesi'ni günlük olarak yayınlamakta ve aynı zamanda internet haber sitesi olan ittifakgazetesi.com'u yönetmektedir.

Ayrıca, geleneksel Türk mutfağı üzerine çalışmalar yapan İncecik, Adana'nın zengin kebap kültürünü ve Türk mutfağını geliştirmek için çaba göstermektedir. Sultanahmet'te bulunan restoranı Sultan Köşesi'nde Osmanlı mutfağından örnekler sunmakta ve tarihi Türk yemeklerini günümüz damak zevkine uygun şekilde yeniden üretmektedir.

Şef Recep İncecik, yayıncılık ve mutfak kültürü alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Ayrıca, yurt içinde ve dışında düzenlenen festivallere, atölye çalışmalarına ve yarışmalara katılarak mutfak kültürünün yayılmasına katkı sağlamaktadır. Evli ve üç çocuk babası olan İncecik, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yazarlar Birliği, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ve Telif Hakları Derneği gibi kuruluşlarda aktif üyelikleri bulunmaktadır.