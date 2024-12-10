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Sednaya Hapishanesi görüntüleri! Esad'ın hapishanesinde kaç kişi öldü, neler oldu?

Sednaya Hapishanesi görüntüleri! Esad'ın hapishanesinde kaç kişi öldü, neler oldu?
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Sednaya Hapishanesi görüntüleri gündeme gelmeye devam ediyor. Suriye'de rejimin sembolü haline gelen ve işkenceleriyle tanınan Sednaya Hapishanesi, yıllardır "İnsan Mezbahası" olarak anılıyor. Esad'ın hapishanelerinde kaç kişi öldü ve Sednaya Hapishanesi'nde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Sednaya Hapishanesi'nde kaç kişi öldü?

Sednaya Hapishanesi'nde neler oldu ve kaç kişi öldü? İnsan hakları örgütleri, hapishanelerde rejim tarafından uygulanan 72 farklı işkence yöntemini raporladı. 2011 yılında başlayan iç savaş boyunca, işkence altında en az 15 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Sednaya Hapishanesi'nde neler oldu?

SEDNAYA HAPİSHANESİ'NDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Suriye rejimiyle özdeşleşen ve işkenceleriyle tanınan Sednaya Hapishanesi, iç savaş boyunca 157 binden fazla tutuklunun kaldığı bir merkez haline geldi. Suriye İnsan Hakları Ağı'na göre, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana tutuklananlar arasında 5 bin 274 çocuk ve 10 bin 221 kadın bulunuyor. Ayrıca, bu süreçte 15 binden fazla kişinin işkence sonucu hayatını kaybettiği bildiriliyor.

SEDNAYA HAPİSHANESİ GÖRÜNTÜLERİ

Sednaya Hapishanesi görüntüleri! Esad'ın hapishanesinde kaç kişi öldü, neler oldu?

Sednaya Hapishanesi görüntüleri! Esad'ın hapishanesinde kaç kişi öldü, neler oldu?

Sednaya Hapishanesi görüntüleri! Esad'ın hapishanesinde kaç kişi öldü, neler oldu?

Sednaya Hapishanesi görüntüleri! Esad'ın hapishanesinde kaç kişi öldü, neler oldu?

Sednaya Hapishanesi görüntüleri! Esad'ın hapishanesinde kaç kişi öldü, neler oldu?

Sednaya Hapishanesi görüntüleri! Esad'ın hapishanesinde kaç kişi öldü, neler oldu?

Sednaya Hapishanesi görüntüleri! Esad'ın hapishanesinde kaç kişi öldü, neler oldu?

Sednaya Hapishanesi görüntüleri! Esad'ın hapishanesinde kaç kişi öldü, neler oldu?

Sednaya Hapishanesi görüntüleri! Esad'ın hapishanesinde kaç kişi öldü, neler oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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