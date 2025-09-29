Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Seda Türkmen, son dönemlerde hem televizyon hem de dijital projelerdeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gerek ekranlardaki rolleri gerekse özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Seda Türkmen'in kim olduğu, hangi yapımlarda yer aldığı ve kariyer yolculuğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Seda Türkmen ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

SEDA TÜRKMEN KİMDİR?

Seda Türkmen, tiyatro ve televizyon dünyasında başarıyla adını duyurmuş deneyimli bir oyuncudur. 14 Kasım 1986'da İzmir'de doğan Türkmen, sanat hayatına genç yaşta ilgi duymaya başlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nden 2010 yılında mezun olduktan sonra profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Tiyatro kökenli olan Türkmen, yıllarca sahnede çeşitli görevlerde yer aldıktan sonra televizyon dizileri ve sinema filmleriyle de geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Oyunculuğun yanı sıra çocukluk yıllarında keman eğitimi almış ve sanata olan ilgisini farklı alanlarda da geliştirmiştir.

SEDA TÜRKMEN KAÇ YAŞINDA?

Seda Türkmen, 14 Kasım 1986 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

SEDA TÜRKMEN NERELİ?

Seda Türkmen aslen İzmirli'dir. Doğup büyüdüğü şehir olan İzmir'de çocukluk ve gençlik yıllarını geçirmiştir.

SEDA TÜRKMEN EVLİ Mİ?

Seda Türkmen şu anda bekardır. 19 Ağustos 2017 tarihinde oyuncu Bora Akkaş ile evlenmiş, ancak çift Eylül 2019'da anlaşmalı olarak boşanmıştır.

SEDA TÜRKMEN'İN KARİYERİ

Seda Türkmen'in oyunculuk kariyeri tiyatro sahnelerinde başlamıştır. Üniversite eğitimi boyunca ve mezuniyetinin ardından beş yıl boyunca sadece tiyatro ile ilgilenmiş; sahne öncesi ve arkasında birçok görev üstlenmiştir.

Televizyon kariyerine 2009 yılında "Papatyam" dizisinde Arzu karakteriyle adım atan Türkmen, ardından "Fatih Harbiye", "Hayatımın Aşkı", "Kanatsız Kuşlar", "Benim Tatlı Yalanım" ve "Tövbeler Olsun" gibi yapımlarda rol alarak ekranlarda kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Dijital projelerde de aktif olan oyuncu, Netflix, GAİN ve BluTV gibi platformlarda yayımlanan "50m2", "10 Bin Adım", "Sahipli" ve "Aşkın Kıyameti" gibi yapımlarda başarılı performanslar sergilemiştir.

Sinema kariyerinde ise "Kelebekler", "Fırıncının Karısı", "Mavzer", "Bursa Bülbülü" gibi filmlerle dikkat çekmiştir.

Tiyatro sahnesindeki performanslarıyla ödüller de kazanmış olan Seda Türkmen, 2017 yılında Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, 2020'de ise Adana Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

Kariyeri boyunca oyunculuğa olan tutkusunu hiç kaybetmeden tiyatro, dizi ve sinema alanlarında üretmeye devam eden Seda Türkmen, hem sanatsal disiplini hem de çok yönlülüğü ile dikkat çekmektedir.