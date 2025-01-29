Gözaltına alınan gazeteci Seda Selek'in eşi Emre Tan'ın kim olduğu, yaşı, mesleği, eğitimi ve özel hayatı merak ediliyor. Seda Selek'in eşi Emre Tan kimdir?

SEDA SELEK'İN EŞİ EMRE TAN KİMDİR?

Emre Tan, İstanbul'da kendi özel muayenehanesinde hizmet vermektedir. İstanbul'da tanınan bir psikiyatrist olan Tan, mesleki kariyerinin yanı sıra akademik başarılarıyla da dikkat çekmektedir. 1998-2005 yılları arasında Ege Üniversitesi'nden tıp eğitimi almış, ardından psikiyatri ihtisasını 2006-2010 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlamıştır. Tan, 2017-2023 yılları arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır.

Şu anda Nişantaşı'ndaki muayenehanesinde psikiyatrist olarak çalışmalarına devam eden Tan, uzun yıllar psikiyatri alanında akademik kariyer yapmış ve bu alanda saygın bir isim haline gelmiştir.