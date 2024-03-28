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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı, oy kullanırken gerekli mi? Oy kullanırken gereken belgeler neler?

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31 Mart 2024'teki yerel seçimler için oy kullanacak seçmenlerin sandık bilgileri ve oy kullanacakları yerler belirlendi, ancak seçmen kağıdı olmayanlar da oy kullanabilecek mi? Seçmenlerin oy kullanabilmek için seçmen kağıtlarına sahip olmaları zorunlu mu? Yerel seçimlerde oy kullanacak olanlar için belirlenen sandık bilgileri ve seçmen kağıtları dağıtıldı, ancak seçmen kağıdı olmayanlar da oy kullanabilecek mi? Oy verme sürecinde, seçmen kağıdı olmadan da oy kullanmak mümkün mü? gibi sorular araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

YSK'nın verdiği bilgilere göre, oy kullanmak için seçmen kağıdı şart değildir. Seçmenler, oy kullanacakları sandık numarasını e-Devlet kapısı, www.ysk.gov.tr adresi, YSK mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezi (444 9 975) aracılığıyla öğrenerek oy kullanma işlemlerini tamamlayabilirler. YSK'nın açıklamalarına göre, oy kullanmak için seçmen kağıdı mecburi değildir. Seçmenler, oy kullanacakları sandık numarasını öğrenmek için e-Devlet kapısı, www.ysk.gov.tr adresi, YSK mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezini (444 9 975) kullanabilirler.

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı, oy kullanırken gerekli mi? Oy kullanırken gereken belgeler neler?

OY KULLANMAK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Oy verecek olan seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan ve kimliğini tereddütsüz ortaya koyan belgelerden biriyle oy kullanabilir. Bu belgeler arasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi resimli ve resmi nitelikteki belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerle oy kullanacak olan seçmenler kimliklerini kanıtlayabilirler.

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı, oy kullanırken gerekli mi? Oy kullanırken gereken belgeler neler?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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