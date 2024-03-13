Seçil Erzan'ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı

Önce ünlü teknik direktör Fatih Terim'in adıyla anılan, daha sonra Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi futbolcuların da isimlerinin karıştığı fon vurgununda banka şube müdürü Seçil Erzan'ın telefonundan çıkan mesaj kayıtlarında Terim'in eşi Fulya Terim ve kızı Merve Terim Çetin'le ilgili ayrıntı dikkat çekti.

"ARDA TURAN GELDİ, FULYA VE MERVE HANIM GELECEKLER"

Söz konusu mesaj kayıtlarında Erzan'a Arda Turan'ın geldiği haber verilirken Erzan'ın Fulya Terim ve kızı Merve Terim Çetin'in geleceğini yazdığı görüldü. Erzan, mesajlarda pastaneden atıştırmalık bir şeyler söylenmesini isteyerek odanın da temizlenmesi emrini verdi.

"ARADA BÖYLE PARÇA PARÇA SÜRPRİZLERİMİZ OLABİLİR"

İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporunda 24 Ocak 2023'te Fulya Terim'e 16 bin dolar tutarında döviz satış işlemi gerçekleştiğine dair mesaj geldiği ve Erzan'ın "Sizin hesabınıza gönderttim Fulya Hanım arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir :)'' şeklinde mesaj attığı, Terim'in ise mesajı ''Hahahahahahahaha'' diye yanıtladığı belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.