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Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebi

Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebi
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Uzun süredir gündemde olan Seçil Erzan davasında yeni bir duruşma gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizbank'ın eski genel müdürü Hakan Ateş hakkında 240 yıl hapis cezası talep etmişti. Fatih Terim'in avukatları da Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan Hakan Ateş hakkında, yurt dışı çıkış yasağı talep etti.

Türkiye'nin uzun süredir takip ettiği Seçil Erzan davasında bugün yeni bir duruşma var. Bilindiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizbank'ın eski genel müdürü Hakan Ateş hakkında 240 yıl hapis cezası talep etmişti. Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan Hakan Ateş hakkında, Fatih Terim'in avukatları yurt dışı çıkış yasağı talep etti.

TERİM'İN AVUKATLARINDAN ATEŞ'E SERT TEPKİ

Galatasaray ve milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim'in avukatları bugünkü duruşmada Hakan Ateş ile Seçil Erzan arasındaki durumu aktardı. Fatih Terim'in avukatları Hakan Ateş'in emriyle Seçil Erzan hakkında önce suç duyurusunda bulunulduğunu daha sonra Seçil Erzan'ın bankada adeta kafese alındığını iddia etti.

İŞTE FATİH TERİM'İN AVUKATLARININ BEYANATLARI

"Görüyoruz ki Hakan Ateş, Seçil Erzan'ın yerine dahi geçip savunma yapıyor. Bu işin başından beri, ilginin kendisinden uzak durmasını amaçlıyor. Kamuoyu duyuruları da hep böyle. Banka, önce Seçil Erzan hakkında suç duyurusu yapmış, sonra ise hemen genel müdürlükte resmen kafeslemiş kendi tutmuş. Hakan Ateş'e sorduk bunları ama kaçamak sorular verdi.

Hakan Ateşin savunma dilekçesinde "Buse Terim'in Secil Erzan tarafindan dolandirildigini söylemek hukuki olmayacaktır" ifadesi var. Bu çok dikkatimizi çekiyor. Hakan Ates Secil Erzani mi koruyor?"

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Kaynak: Haberler.com / Gündem
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