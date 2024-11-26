Scottish kediler yasaklandı mı? Hollanda Scottish cinsi kedi neden yasaklandı?

Hollanda Scottish cinsi kediler neden yasaklandı ve Scottish kediler sahiplenmesi yasaklandı mı soruları gündeme geliyor. Hollanda hükümeti, cins kedilerle ilgili yeni bir düzenleme yapma kararı aldı.Hollanda Scottish cinsi kedi neden yasaklandı? Detaylar haberimizdedir…

SCOTTISH KEDİLER YASAKLANDI MI?

Hollanda, Scottish Fold ve Sphynx kedilerinin sahiplenilmesini yasakladı. Yasak, 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek.

HOLLANDA SCOTTISH CİNSİ KEDİ NEDEN YASAKLANDI?

Hollanda, kıvrık kulaklı ve tüysüz kedilerin sahiplenilmesini yasaklama kararı aldı. Bu düzenleme, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Scottish Fold cinsi kediler, kulaklarının kıvrılmasına neden olan genetik mutasyon nedeniyle eklem ve kıkırdak sorunlarına yatkındır. Bu kediler, kulak, bacak ve kuyruklarında oluşan kıkırdak problemleri nedeniyle ağrı yaşayabilir. Sphynx cinsi tüysüz kediler ise tüy ve bıyık eksikliği nedeniyle çevresel etkenlere karşı daha savunmasızdır. Ayrıca, tüysüz olmaları cilt rahatsızlıklarına ve soğuk havalara karşı aşırı hassasiyete yol açar.

Yasak Kapsamı ve Şartları Yasak, yalnızca yeni sahiplenmeleri kapsayacak. Halihazırda bu tür kedilere sahip olanlar, kedilerini tutabilecek ancak onlara çip taktırarak sahipliklerini belgelendirmeleri gerekecek. Ayrıca, bu kedilerin kedi yarışmaları ve gösterilere katılması da yasaklanacak.