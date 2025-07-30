Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!

30 Temmuz 2025 Çarşamba günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişiyle ilgili sonuçlar açıklandı mı? Milli Piyango Online sitesindeki 30 Temmuz 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçlarının duyurulup duyurulmadığı, vatandaşlar arasında büyük merak konusu. Çekilişin kazanan numaraları, ikramiye miktarları ve sonuçları görmek için sayısal loto çekilişi sorgulama ekranı arayan pek çok kişi, elde edilen rakamları ve kazanılan ödülleri öğrenmek istiyor. İşte 30 Temmuz 2025 Çarşamba gününe ait Sayısal Loto sonuçlarına canlı erişim sayfası! Canlı çekiliş yayını burada.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda üst kısımda 34, alt kısımda 300 adet sayı yer alır. Bu sayılardan üst bölümden 5 tane, alt bölümden ise 1 tane seçilerek kolon oluşturulur. İstendiğinde birden fazla kolon da oynanabilir ve tek kolon ücreti 2 TL'dir.

NASIL OLUŞTURULUR? – SEN SEÇ VE SİSTEM OYUNU

• Sen Seç: Kuponu kendin doldurmak istemiyorsan "Sen Seç" kutucuğunu işaretleyip sistemin rastgele seçtiği 5+1 sayıdan oluşan kolonu kullanabilirsin.

• Sistem Oyunu: Bu seçenekte, üstten 10'a kadar sayıyı ve alttan 300'e kadar sayıyı işaretleyerek çoklu kombinasyon oluşturabilirsin. Böylece birden fazla kolon aktif hale gelir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ VE İPTAL İŞLEMLERİ

• Çoklu Çekiliş: Bu seçenek sayesinde birden fazla çekilişte yer alabilirsin, yani aynı kuponla birkaç çekilişe katılım sağlayabilirsin.

• İptal: Oyuncu bir kolonu oynamaktan vazgeçerse, ilgili kolonun altında bulunan "iptal" kutucuğunu işaretleyerek o kolonu geçersiz kılabilir.

KAZANMA İHTİMALLERİ NELERDİR?

Sayısal Loto her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her seferinde üst küreden 5, alt küreden 1 sayı belirlenir. 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya sadece 1 alt sayı tahmin edilirse ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye olan 5+1 bilen kişinin kazancı, aynı kategoride birden fazla kişinin kazanması halinde eşit olarak bölüştürülür.

30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Temmuz Çarşamba gününe ait Sayısal Loto çekiliş sonuçları: