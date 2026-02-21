Haberler

"Savcıyım" deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı

'Savcıyım' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
İstanbul'da toplu taşımada köpeğiyle yolculuk yapan ve kendisini savcı olarak tanıtarak yolculara tehditler savuran kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık incelemesinde, şüphelinin savcı olmadığı, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu ve çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Adının Y.S. olduğu tespit edilen kadın gözaltına alındı.

  • İstanbul'da köpeğiyle toplu taşımada yolcularla tartışan ve kendini savcı olarak tanıtan Y.S. hakkında savcılık 'tehdit' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlattı.
  • Y.S.'nin Cumhuriyet savcısı olmadığı, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk ettiği ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci olduğu belirlendi.
  • Y.S.'nin 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, uyuşturucu madde suçları, tehdit-hakaret ve kasten yaralama' gibi suç kayıtları bulunduğu tespit edildi ve sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası gözaltına alındı.

İstanbul'da köpeğiyle araca binen kadın ile bazı yolcular arasında tartışma çıktı. Köpeğin ağızlıksız olmasına tepki gösteren yolcular, durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi. "Ben köpekle seyahat etmek istemiyorum" diyen bir kadın yolcuya, şüpheli "İnebilirsin hayatım" yanıtını verdi. Tartışma kısa sürede büyüdü.

"SAVCIYIM" DEDİ, HAKARETLER YAĞDIRDI

Yolculardan birinin "Polis çağırın" demesi üzerine şüpheli bu kez kendisini savcı olarak tanıttı. "Polis benim emrim altında, ben savcıyım. Sen Türkiye'de barın bakalım" sözleriyle karşılık verdi. Görüntülerde şüphelinin "Seni öldürürüm yobaz" şeklinde tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı da yer aldı. O anlara ilişkin video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin yayılması üzerine savcılık resen soruşturma başlattı. Şüpheli hakkında "tehdit" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından işlem başlatıldı.

GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılık, şüphelinin kimliğinin Y.S. olduğunu açıkladı. Y.S.'nin Cumhuriyet savcısı olmadığı, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk ettiği ve halen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi.

Ayrıca Y.S.'nin "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık (suça sürüklenen çocuk), TCK 191 kapsamında uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, tehdit-hakaret ve kasten yaralama" suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Y.S. isimli kadın görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

AKKEPE SONRASI TOPLUMUN TÜMDEN REHABİLİTE EDİLMESİ İCAB EDEBİLİR

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRuhi Kara:

Yani hayali savcı olup bunları yapmaktı, yanlış anladık biz onu

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuncay can:

köpeği kurtarsalar elinden bari

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

yarin serbest kalir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Suç ve ceza okuyunca ben :?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

