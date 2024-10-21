Yenidoğan Çetesi Savcısı kimdir? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Savcı S. E. kaç yaşında, nereli?

Türkiye, Yenidoğan Çetesi'nin savcıyı makamında tehdit etmesiyle bir kez daha gündeme geldi. Soruşturma savcısını tehdit eden Mustafa Kemal Zengin, gözaltına alındı. Şu anda soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 22 kişi cezaevinde yer alıyor. Çetenin tehdit ettiği savcının, bebek katillerinin her an ensesinde olduğu ortaya çıkarken, bu sürecin kahramanı olan Savcı Y.E. hakkında merak edilenler de artıyor. Peki, Savcı Yavuz Engin kimdir? Yavuz Engin kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SAVCI YAVUZ ENGİN KİMDİR?

Savcı Y.E., bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma ile tanınmaktadır. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı olarak görev yapan Y.E., 30 Ağustos'ta önce telefonla, ardından makamında avukat A.A. ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşmede, bazı şüphelilerin tahliyeleri gerçekleşmezse, savcıya yönelik suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği tehdidi yapılmıştır.

Savcı Y.E. üzerine bu tehditlerin ardından başlatılan soruşturma, savcının yakınlarına ve yaşadığı yere dair bilgilerin nasıl sızdırıldığını araştırmayı amaçlamıştır. Bu süreçte, savcının makam odasına kayıt cihazı yerleştirilmiştir. Tehdit eden avukat A.A'nın bağlantılı olduğu Mustafa Kemal Zengin'in, savcıyı açıkça ölümle tehdit ettiği durum kaydedilmiştir. Ayrıca, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehditten önce 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı tespit edilmiştir.

Yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon sonucunda 11 kişi gözaltına alınmıştır. Savcı Y.E.'nin yürüttüğü soruşturma, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerin, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek haksız kazanç elde ettiklerini ortaya çıkarmıştır. Bu soruşturma sonucunda, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu toplam 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir.