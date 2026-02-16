Haberler

Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!

Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli kadın hakimi silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın hakkında 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis istenirken; yaşanan skandalla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın, Hakim Aslı Kahraman'a IBAN üzerinden 1 lira para göndererek tehditte bulunduğu ve gönderdiği havalelerin açıklamalarına 'dayak' gibi ifadeler yazdığı belirlendi.

  • İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli bir hakimi silahla yaralayan savcı hakkında 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
  • Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, hakim Aslı Kahraman'a IBAN üzerinden 1 lira para göndererek tehditte bulundu ve havalelerin açıklamalarına 'dayak' gibi ifadeler yazdı.
  • Savcı, hakimi İstanbul'dan başka bir şehre tayin isteyip taşınmaya zorladı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli kadın hakimi silahla yaralayan savcı hakkında, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İSTANBUL'DAN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, müşteki A.K. ve şüpheli M.Ç.K. arasında 2023'ün ortalarında başlayan duygusal yakınlığın zamanla ilerlediği, ancak bir süre sonra ayrıldıkları kaydedildi.

İddianamede, şüpheli M.Ç.K'nin, müşteki ile ilişkisinin ve aralarında yaşananların duyulmasının mesleki kariyerini ve sosyal yaşamını ciddi ve olumsuz şekilde etkileyeceğini düşünmesi, anne ve babasıyla müştekinin aynı sitede oturmaları nedeniyle ailesinin yanına gittiği zamanlarda müştekinin ya da oğlunun vereceği olumsuz tepkilere muhatap olma ve bu durumu anne ve babasına izah edememe endişesini taşıması karşısında, tek çıkar yolun müştekinin İstanbul'dan başka bir şehre tayin isteyip taşınması ve gitmesi olduğuna karar vererek, onu bu yönde ve dozu giderek artan bir şekilde zorlamaya başladığı aktarıldı.

MESAJLAR TÜYLER ÜRPETTİ

Yaşanan skandalla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın, Hakim Aslı Kahraman'a IBAN üzerinden 1 lira para göndererek tehditte bulunduğu ve gönderdiği havalelerin açıklamalarına 'dayak' gibi ifadeler yazdığı belirlendi.

Öte yandan 1 liralık havalede şu ifadelerin yer aldığı öğrenildi: "Perşembe dayak için güzel bir gün ne dersin? Başka gün dersen o da olur. Sürpriz mi olsun yoksa. Duruşmam yok bu hafta. Bir mahkeme buldum, hiç duruşma olmayan haftalar da var. Parayı geri at, sana çok."

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı

CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı apar topar İstanbul'a çağrıldı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

bunu savcı yapmışlar diyecek birsey yok !!!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

İbret olsun diye buna indirimsiz en az 20 yıl yapıştıracaklar diye düşünüyorum ..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAllahın kulu:

Güzel ülkemde hakim ve savcılar böyle yaparsa adalet yerlerde sürünür

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Akapa savcısı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBirisi:

Hiç bir şey şaşırtmıyor. Bu savcıyı değil de onu savcı yapanları eleştirmeli. KPSS de birinci olup da mülakatta elenenleri duydukça bu olaylar şaşırtmıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi

Eline geçirdiği her şeyi parçaladı, havalimanı alt üst oldu
Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin

Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin
İran'dan gündem yaratan animasyon! Netanyahu'nun sonunu video ile gösterdiler

Netanyahu'nun sonunu video ile gösterdiler
11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı

Aralarında bakanlıkta aktif görev yapanlar da var! FETÖ'ye ağır darbe
Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor

Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
Reynmen'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

İki ismin de uyuşturucu test sonucu belli oldu
Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi

Eline geçirdiği her şeyi parçaladı, havalimanı alt üst oldu
Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin

Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin
İran'dan gündem yaratan animasyon! Netanyahu'nun sonunu video ile gösterdiler

Netanyahu'nun sonunu video ile gösterdiler