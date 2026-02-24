Haberler

Savaşa giden askerler kullanırmış! Faydaları saymakla bitmiyor

Güncelleme:
Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı köylerde baharın habercisi olarak bilinen zılbıt otu tezgahlardaki yerini almaya başladı. Cesareti artırdığı için eski çağlarda savaşa giden askerlerin de kullandığı zılbıt oyunun idrar ve balgam söktürücü özelliği bulunduğu, boğaz ağrılarına ve öksürüğe iyi geldiği aynı zamanda iltihap ve enfeksiyonlara karşı da destekleyici olduğu ifade ediliyor.

Doğal ortamda yetişen ve özellikle bahar aylarında toplanan zılbıt otu, sabahın erken saatlerinde köylerden toplanarak pazara getiriliyor. Kendine has aroması ve lezzetiyle ün yapan zılbıt, Sinop'ta köylü pazarında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

ESKİ ÇAĞLARDA SAVAŞA GİDEN ASKERELER KULLANIRMIŞ

Vitamin ve mineral bakımından zengin olduğu belirtilen, soğanlı yumurtalı yemeğini yapılan zılbıtın bitmek bilmeyen faydaları da lezzetine lezzet katıyor. Sıkıntıları gideren ve cesareti arttıran zılbıtın eski çağlarda savaşa giden askerler de cesaret verdiği için kullanıldığı belirtiliyor. Karadeniz'de özellikle Sinop ve Zonguldak yöresinde bolca yetişen bir sebze türü olan zılbıtın çeşitli usullerde yemeği yapılıyor.

HER DERDE DEVA

Şifalı yönleriyle de dikkat çeken zılbıt otunun; idrar ve balgam söktürücü özelliği bulunduğu, boğaz ağrılarına ve öksürüğe iyi geldiği, iltihap ve enfeksiyonlara karşı destekleyici olduğu ifade ediliyor. Ayrıca süt artırıcı, sakinleştirici ve ateş düşürücü özellikleriyle bilinen zılbıtın, kış aylarında soğuk algınlığına karşı da tüketildiği aktarılıyor. Lapası ise yanık ve yaraların iyileşmesine yardımcı olmasıyla biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
