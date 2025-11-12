Sarp Apak kimdir? Sarp Apak kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Sarp Apak, ekrandaki güçlü performansları ve enerjik oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Peki, bu ünlü oyuncu sahneye nasıl adım attı, hangi projelerle yıldızı parladı ve özel hayatında neler yaşadı? İşte Sarp Apak'ın kariyer yolculuğu ve bilinmeyen yönleri hakkında merak uyandıran detaylar haberin devamında yer alıyor.

SARP APAK KİMDİR?

Sarp Apak, Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen oyuncularından biridir. 11 Kasım 1981 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiş, beş yaşına kadar bu şehirde yaşamıştır. Ailesiyle birlikte Bursa'ya taşınan Apak, burada büyüyüp eğitimini sürdürmüştür. Oyunculuğa yönelmesi, ailesinin desteğiyle tiyatro ve yetenek sınavlarına katılmasıyla başlamıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra, hocası Barış Erdenk'in teşvikiyle İstanbul'a gelmiş ve burada tiyatro, sinema ve dizi projelerinde rol almaya başlamıştır.

Sarp Apak, özellikle BKM çatısı altında "Organize İşler" filminde ve "Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı Tanrıverdi karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır. Aynı zamanda Anadolu Kaplanı ve En Son Babalar Duyar gibi dizilerde de yer almış, tiyatro sahnelerinde "Ağır Roman" ve "Öp Babanın Elini" gibi oyunlarda performans göstermiştir.

Müzik yeteneğini de kullanarak kendi bestelediği "Aşkınla Yandım" şarkısıyla rock müzik dinleyicileri arasında adından söz ettirmiştir. Sinema kariyerinde ise "Beyaz Melek", "O... Çocukları", "Güneşi Gördüm" gibi yapımlarda önemli roller üstlenmiştir.

SARP APAK KAÇ YAŞINDA?

1981 doğumlu olan Sarp Apak, 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Genç yaşlarda başladığı oyunculuk yolculuğunu, tiyatrodan televizyon dizilerine ve sinema filmlerine uzanan bir kariyerle taçlandırmıştır. 40'lı yaşlarının ortasında olmasına rağmen, sahne ve ekran performanslarıyla izleyiciyi etkilemeye devam etmektedir.

SARP APAK NERELİ?

Sarp Apak, doğum yeri Diyarbakır olmasına rağmen ailesiyle Bursa'da büyümüştür. Hem doğduğu şehirden hem de büyüdüğü şehirden etkilenerek kültürel bir altyapıya sahip olan Apak, bu zenginlikten oyunculuk kariyerinde ilham almıştır. Türkiye'nin farklı şehirlerinden aldığı deneyimler, sahne ve kamera performanslarında yansımalarını göstermektedir.

SARP APAK'IN KARİYERİ

Sarp Apak'ın kariyeri tiyatro ile başlamış, ardından televizyon ve sinema dünyasına taşınmıştır. Öne çıkan tiyatro oyunları arasında "Ağır Roman", "Öp Babanın Elini" ve "Sizinkiler Dünya Kaç Bucak" yer alır. Televizyonda ise "Avrupa Yakası" dizisinde Tanrıverdi rolü ile şöhretini pekiştirmiş, "Anadolu Kaplanı", "En Son Babalar Duyar", "Kavak Yelleri" ve "Bizimkiler" gibi projelerde de başarılı performanslar sergilemiştir.

Sarp Apak, sinemada ise "Organize İşler", "Beyaz Melek", "O... Çocukları", "Güneşi Gördüm", "Plajda" gibi önemli yapımlarda rol almış ve farklı türlerdeki karakterleri başarıyla canlandırmıştır. Komedi ve dram türlerinde gösterdiği yetenekle, hem eleştirmenlerden hem de izleyiciden olumlu geri dönüşler almıştır. Ayrıca, oyunculuk dışında müzik alanında da yeteneklerini göstermiş ve kendi bestelediği bir şarkıyı müzikseverlerle buluşturmuştur.