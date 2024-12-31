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Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun kimdir, YILBAŞI akşamı hangi şarkıları söyledi?

Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun kimdir, YILBAŞI akşamı hangi şarkıları söyledi?
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Şarkılar Bizi Söyler'in Yılbaşı Özel bölümü bu akşam 20.00'de izleyicilerle buluşuyor. Programda, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici gibi ünlü isimler yer alacak ve müzik dolu bir yılbaşı akşamı sunacaklar. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun kim, YILBAŞI akşamı hangi şarkıları söyledi?

Ünlü sanatçılar Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla 'Şarkılar Bizi Söyler' programının 'Yılbaşı Özel' bölümü bu akşam 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Yeni yılın ilk saatlerinde eşsiz bir müzik ziyafeti sunmayı hedefleyen program, izleyicilere unutulmaz bir yılbaşı gecesi vaat ediyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun kim, YILBAŞI akşamı hangi şarkıları söyledi?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER HAKAN ALTUN KİMDİR?

Meral Altun ve Arap Hasan lakaplı eski futbolcu Hasan Altun'un oğlu, aslen Siirtli olan Hafız Zeki Altun'un torunudur. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansı tamamladı.

1992-1996 yılları arasında Kültür Bakanlığı'na bağlı Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu'nda ud sanatçısı olarak görev yaptı. 1998 yılında askerlik vazifesini Ankara'da ifâ etti. Hakan Altun, 1998 yılında Hakan başlıklı ilk albümünü çıkardı. İlk albümünün çıkış şarkısı olan Hani Bekleyecektin ile üne kavuştu. Yine 1998 yılında, arkadaşları Ayşe ve Aykut ile birlikte Aykut Hakan Ayşe adıyla bir grup oluşturdu. Bu topluluk, 2 yıl sonra dağıldı.

Hakan Altun, 2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirdi. Teşhisten sonra yaklaşık 12 yıldır beyninde bir tümörle yaşadığı ortaya çıktı. 2021 yılından itibaren Kanal D'de de Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler başlıklı televizyon programını sunmaya başladı.

HAKAN ALTUN YILBAŞI AKŞAMI HANGİ ŞARKILARI SÖYLEDİ?

Hakan Altun şarkıları program başladığında açıklanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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