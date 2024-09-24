Şarkıcı Simge neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nedir? Simge Sağın hastalığı nedir?

Şarkıcı Simge sağlık sorunuyla gündeme gelirken, Simge Sağın'ın hastalığı nedir ve hastaneye neden kaldırıldığı merak ediliyor. Simge'nin sağlık durumu nedir? Detaylar haberimizdedir…

SİMGE SAĞIN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Simge Sağın, bu sefer sağlık sorunu ile gündeme geldi. Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenecek Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde konser vermeye hazırlanan Simge Sağın, konser öncesinde yaşadığı öksürük krizi nedeniyle durumu kötüleşti.

Oksijen desteği aldığı anlar hayranlarını endişelendirirken, ünlü sanatçı sahneye çıkamadı ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. Nefes almakta zorluk çeken Sağın, Çivril Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastaneden yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, maalesef öksürük krizi nedeniyle konserimi gerçekleştiremiyoruz. Beni bekleyen tüm Çivril halkını seviyorum. Yeni tarihimi duyuracağım." diyerek sevenlerini bilgilendirdi.

Ayrıca, Gaziantep'teki Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Simge Sağın, konser sırasında ilginç anlar yaşadı. Performansı sırasında sahneye atılan çiçek kafasına isabet eden şarkıcı, ardından bir telefonun sahneye fırlatılmasına sitem etti.